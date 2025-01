São Paulo retira candidatura e vai apoiar Rio e Niterói para sediar o Pan de 2031

Prefeitos do Rio e de Niterói, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, entregaram ao COB dossiê de postulação da candidatura. Rafael Bello / COB

A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo decidiram apoiar a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói como sede dos jogos Pan-Americanos, em 2031. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16) à noite e havia sido antecipado pela coluna, no último dia 13.

Em nota, a cidade e o Estado de São Paulo informam que "A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades – Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016. O objetivo agora é trabalhar conjuntamente para que os jogos Panamericanos venham para o Brasil".

Dessa forma, a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Comitê Olímpico do Brasil para o próximo dia 29, que serviria para, por meio de votação, escolher a cidade que representaria o país, será para formalizar a candidatura das cidades fluminenses, que irão concorrer com Assunção, no Paraguai.

A definição será feita durante a Assembleia Geral da PanAm Sports, entidade que gere o esporte nas Américas, em agosto, na capital paraguaia, quando será disputada a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior.