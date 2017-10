Vencer não é bem o objetivo que o Grêmio persegue ao pisar no gramado do Couto Pereira logo mais, às 19h, contra o Coritiba, pelo Brasileirão. A meta é menos palpável e difícil de ser aferida. O que o Grêmio busca no Paraná é confiança, algo que perdeu para as vicissitudes de uma temporada longa, com múltiplas competições e uma janela escancarada para times europeus com bolsos fartos e famintos por talento.