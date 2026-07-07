Amanda Souza

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Notícia

Voz de "Todo Mundo Odeia o Chris", Marcus Júnior realiza workshop de dublagem em Porto Alegre: "Mercado gaúcho é muito vibrante"

Curso do artista será em 18 de julho no Soma Estúdio & Music Hub

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