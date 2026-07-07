Voz de "Todo Mundo Odeia o Chris", Marcus Júnior realiza workshop de dublagem em Porto Alegre: "Mercado gaúcho é muito vibrante"

Ler resumo

Marcus Júnior é carioca e atua há 31 anos como ator e dublador. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quem cresceu nos anos 2000, certamente conhece a voz de Marcus Júnior. O dublador de Spencer Shay, do seriado adolescente iCarly, e de Caruso, da série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris, vai ministrar um workshop de dublagem em Porto Alegre.

Pela primeira vez, o ator, dublador e diretor de dublagem carioca traz seu projeto à Capital. O projeto ocorrerá em 18 de julho, das 13h às 19h, no Soma Estúdio & Music Hub (Rua Monteiro Lobato, 364 Partenon).

Leia Mais Quem é quem na cinebiografia de Marília Mendonça

— Há muito tempo, queria trazer esse workshop para Porto Alegre. O mercado gaúcho é muito vibrante culturalmente, e o universo da dublagem é encantador. Unir esses dois mundos será uma ótima oportunidade para descobrir novos talentos — diz.

Com 31 anos de atuação, Marcus é a voz de personagens marcantes, como Seamus Finnigan (franquia Harry Potter), Harvey Dent (Coringa 2), Terriermon (Digimon Tamers), Max Tate (Beyblade) e Zeldris (Nanatsu no Taizai).

O workshop é pensado para iniciantes e profissionais da dublagem. O foco é essencialmente prático e aborda tópicos como técnicas vocais e dicção, interpretação e presença de cena, controle emocional e a rotina real de um estúdio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.