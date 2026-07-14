Shakira é a primeira artista latina a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify

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Em maio, se apresentou em megashow gratuito no Rio de Janeiro. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Shakira conquistou, em julho, mais um recorde na carreira: ultrapassou a marca de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se tornando a primeira artista latina a alcançar o recorde.

O Brasil é o terceiro país que mais ouve a cantora no Spotify, e São Paulo ocupa o posto de quarta cidade com mais ouvintes da artista.

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A conquista de Shakira ocorre em um contexto em que sua música volta a ser trilha sonora futebolística: Dai Dai — parceria com Burna Boy gravada no Rio de Janeiro em maio — é o hino oficial da Copa do Mundo de 2026 e responsável por alavancar seus números nas plataformas de áudio. Ela repete o sucesso de 2010, quando emplacou Waka Waka (This Time for Africa), hino da Copa sediada na África do Sul.

De acordo com pesquisa do ChartMasters, o perfil da artista registrou 100.415.993 ouvintes mensais, que a colocou na oitava posição entre todos os artistas da plataforma, atrás de nomes como Bruno Mars, Justin Bieber e The Weeknd. Ela se junta ao colombiano Bad Bunny, o único artista latino a ter atingido essa marca anteriormente, no clube dos 100 milhões.

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Bom momento

O recorde ocorre no momento em que o álbum mais recente de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran (2024), foi o mais ouvido do ano nas primeiras 24 horas no Spotify e venceu o Grammy de Melhor Álbum Latino.

Segundo a revista Rolling Stone norte-americana, a turnê mundial do projeto arrecadou mais de US$ 421,6 milhões em 86 shows em estádios, com mais de 3,3 milhões de espectadores, se consolidando como a turnê feminina latina mais lucrativa da música.