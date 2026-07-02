Amanda Souza

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Notícia

Confira o que o "Globo Repórter" vai mostrar sobre o Pampa gaúcho

Programa da Globo, em viagem pelo Rio Grande do Sul, conta como a paisagem influenciou a formação da nossa cultura

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