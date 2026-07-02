Confira o que o "Globo Repórter" vai mostrar sobre o Pampa gaúcho

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Atração vai ao ar depois de "Quem Ama Cuida", na RBS TV. TV Globo / Reprodução

O Globo Repórter desta sexta-feira (3), a partir das 23h, na RBS TV, percorre o Pampa gaúcho em uma expedição conduzida pelo repórter Ismar Madeira.

No Rio Grande do Sul, o programa mostra que, por trás da paisagem de campos que se estendem até o horizonte, existe uma grande diversidade de espécies, formações geológicas raras e tradições que ajudaram a moldar a identidade do povo gaúcho.

Roteiro

A viagem começa em Caçapava do Sul, no Geoparque Mundial da Unesco, conhecido como Portal do Pampa Gaúcho. Ao visitar as Guaritas, conjunto de formações rochosas que se destaca na paisagem da região, a equipe conhece aspectos da ocupação dos povos originários e a importância científica do local. A bióloga Rosana Singer e o geólogo André Borba explicam como as rochas ajudam a compreender a formação da América do Sul e revelam um território que hoje abriga uma das maiores diversidades de cactos do mundo.

Biodiversidade

Ao longo do percurso, o programa apresenta a biodiversidade do bioma, reconhecido oficialmente como o sexto bioma brasileiro apenas em 2004. Entre os destaques estão aves raras que dependem dos campos nativos, além de espécies como a ema, o graxaim, o gato-maracajá e o gato-palheiro-pampeano, uma das mais ameaçadas do país. Próximo à fronteira com o Uruguai, a equipe acompanha uma pesquisa sobre o bugio, o único primata encontrado naturalmente no Pampa.

Cultura gaúcha

O programa mostra ainda como a paisagem influenciou a formação da cultura gaúcha. A vida campeira, a roda de chimarrão, a música regional e a herança dos povos originários e das missões jesuíticas ajudam a contar a história de uma região cuja identidade está profundamente ligada ao campo e à natureza.