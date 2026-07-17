Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Papo com o protagonista
Notícia

Ronald Sotto, o Tonho de "A Nobreza do Amor", comenta o sucesso na novela: "Trabalho de formiguinha para encontrar o equilíbrio"

Trama das seis da Globo, que estreou em março, retrata uma fábula que se passa na década de 1920

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