Quem são as atrações da edição que marca os 15 anos de Greenvalley Gramado

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Vintage Culture é uma das atrações mais aguardadas pelo público. @drakee / Divulgação

Para celebrar seus 15 anos de história, o festival Greenvalley Gramado reunirá atrações que representam diferentes gerações e vertentes da música eletrônica, que ocorre em 22 de agosto, a partir das 21h, no Serra Park.

Uma das festas mais esperadas do inverno brasileiro contará com nomes como Doozie, Kevin Brauer, Script e o fenômeno mundial Vintage Culture, entre outros.

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— Para celebrar esse marco, reunimos um line-up que traduz a essência do Greenvalley, com artistas que representam diferentes vertentes da música eletrônica e proporcionam uma jornada musical completa do início ao fim da noite — diz Ricardo Morsch, sócio do evento.

DJs renomados

Responsável por colocar o Brasil no mapa da e-music global, Vintage Culture retorna a Gramado vivendo um dos momentos mais consistentes de sua carreira. Presença confirmada nos maiores festivais do mundo, como Burning Man, Tomorrowland, Ultra Music Festival e Coachella, o artista acumula milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e ocupa posição de destaque entre os DJs mais influentes do mundo. Seu repertório combina grandes produções autorais com performances que se tornaram grandes referências internacionais.

Outro nome de destaque é Doozie, um dos artistas brasileiros mais respeitados da cena progressive house. Com identidade musical marcante e produções lançadas por gravadoras de alta relevância, o DJ e produtor construiu uma carreira baseada em apresentações carregadas de emoção, grooves sofisticados e uma sonoridade que conecta perfeitamente o underground à pista principal dos grandes eventos.

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O line-up recebe também o DJ e produtor norte-americano Script, artista que vem ganhando notoriedade internacional por sua abordagem moderna dentro do melodic techno. Suas produções o ajudam a posicioná-lo entre os talentos em ascensão mais observados da atualidade.

Representando uma nova geração de artistas, o DJ norte-americano Kevin Brauer vem conquistando espaço dentro e fora do país por meio de apresentações que combinam house music contemporânea, energia de pista e uma leitura musical refinada. Após uma imersão no verão europeu ao lado de Vintage Culture, Kevin estreia no Greenvalley Gramado.

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Força feminina

A programação será complementada por encontros especiais em formato "back to back". O primeiro reúne DBeat e Kevin Disko, artistas conhecidos por apresentações de alta intensidade e forte conexão com o público. Já Leticia Stempi e Sarah Chilanti representam a força feminina da nova cena eletrônica brasileira, trazendo ao palco uma combinação de técnica, personalidade e leitura de pista.

Eventos complementares

O Greenvalley Gramado faz parte de uma programação de quinta à domingo, com os seguintes eventos: Luminous Exclusive Party (quinta-feira), Mirada Gramado (sexta-feira), o sunset com o grupo Menos É Mais, no sábado à tarde, e a Blend Grand Finale (domingo).

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