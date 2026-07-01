Quem é quem na cinebiografia de Marília Mendonça

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Em 2021, aos 26 anos, sertaneja foi vítima de um acidente aéreo. Divulgação / Divulgação

As filmagens da cinebiografia Marília, sobre a trajetória de Marília Mendonça (1995 — 2021), estrela sertaneja vítima de um acidente aéreo, começam na primeira quinzena de julho, mas detalhes sobre o elenco já tomam conta das redes sociais. Segundo a plataforma Prime Video, responsável pela produção, o lançamento está previsto para ocorrer em 2027.

O filme deve retratar a infância e a adolescência da cantora, que se tornou uma das principais vozes do país e se desdobrou para ganhar destaque no cenário artístico sertanejo, dominado por homens.

Elenco

O que chama a atenção no elenco já confirmado de Marília é a combinação de nomes conhecidos com novatos.

Daniel Rocha viverá Yugnir Ângelo em "Marília". Instagram / Reprodução

De acordo com informações divulgadas pelo O Globo, Daniel Rocha, conhecido por seus personagens em novelas na Globo, interpretará Yugnir Ângelo, empresário que foi noivo da artista antes da fama nacional. Marcelo Serrado vai dar vida a Wander Oliveira, dono da WorkShow, escritório que revelou e conduziu a carreira de Marília.

Maiara será interpretada por Klara Castanho no filme. @klarafgcastanho Instagram / Reprodução

Maiara & Maraisa, cantoras sertanejas e grandes amigas de Marília, serão retratadas, respectivamente, por Klara Castanho e Sophia Valverde, segundo o Jornal Extra.

Protagonista

Já o papel de Marília será de Marina Versos, 24 anos. Escolhida entre mais de mil atrizes, a protagonista é formada em Direção de Arte, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e em Teatro, pela Escola Basileu França.