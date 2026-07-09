Quem é o ator gaúcho confirmado no elenco do musical sobre Gilberto Gil, dirigido por Miguel Falabella

Ler resumo

Romes Pinheiro começou a carreira em Porto Alegre. Divulgação / Divulgação

O ator gaúcho Romes Pinheiro, formado em Teatro pela UFRGS e radicado em São Paulo há dez anos, está confirmado no elenco de Gil — Andar com Fé, musical que retrata a trajetória de Gilberto Gil e estreia em 20 de agosto no Teatro Santander, na capital paulista.

Com texto de Newton Moreno e direção de Miguel Falabella, o espetáculo propõe uma viagem pela vida e obra de um dos maiores nomes da música brasileira. Em cena, sucessos como Andar com Fé, Aquele Abraço e Drão ajudam a contar uma história marcada por arte, memória e identidade cultural.

Para Romes, o convite marca um novo capítulo numa carreira que começou em Porto Alegre e segue em movimento. Depois da formação na UFRGS, ele se especializou em Produção Teatral pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e, hoje, transita entre atuação, direção, composição e produção.

— Estar num musical sobre Gilberto Gil é, de certa forma, estar dentro da própria história da música brasileira — diz.

Contexto

Na produção, Romes integra o ensemble (atores, cantores e dançarinos que compõem o espetáculo) e também atua como cover de Tempo-Rei, personagem responsável por conduzir a narrativa do espetáculo. Os ensaios já estão em andamento para a estreia que promete ser um dos destaques da temporada teatral brasileira.