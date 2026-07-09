Amanda Souza

Espetáculo grandioso
Notícia

Quem é o ator gaúcho confirmado no elenco do musical sobre Gilberto Gil, dirigido por Miguel Falabella

"Gil — Andar com Fé" estreia em agosto, no Teatro Santander, em São Paulo, e deve rodar o Brasil em breve

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Amanda Souza

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