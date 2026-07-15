Projeto percorre o RS com shows e oficinas de composição musical gratuitas para mulheres

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Comitiva é formada por mais de dez artistas mulheres de diferentes gerações e regiões do Rio Grande do Sul. Divulgação / Divulgação

Marcada pela presença majoritária de homens nas letras e melodias, a música regional gaúcha ganha um novo tom com o projeto Peitaço da Composição Regional — Mulheres e Canções.

Entre julho e agosto, uma comitiva de mais de dez artistas mulheres de diferentes gerações e regiões cruzará o Rio Grande do Sul para uma turnê inédita que une espetáculos musicais e oficinas de formação gratuitas. O roteiro, que já passou pela Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, inclui Cruz Alta, Santa Maria e Montenegro.

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A turnê

Criado em 2019 pela artista, jornalista e empresária Shana Müller, Peitaço nasceu a partir de um diagnóstico incômodo: a presença quase invisível de mulheres compositoras nos registros discográficos tradicionais. O que começou como uma imersão de criação coletiva na fazenda da família da cantora, em Júlio de Castilhos, já gerou mais de 40 composições inéditas e mobilizou um coletivo de mais de 50 mulheres, agora se transforma em um espetáculo de estrada.

— O Peitaço foi um divisor de águas, porque nós entendemos que não faltava talento feminino, faltavam espaços de incentivo, de troca e, principalmente, palcos para mostrar essa produção. Essa turnê é a consolidação de um movimento que quer transformar a realidade do nosso cancioneiro regional — diz Shana.

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No palco, o repertório promete um resgate histórico e afetivo, mesclando as canções nascidas dentro dos encontros do Peitaço com obras que marcaram a trajetória das mulheres na música nativista. A linha de frente do show terá nomes como Oristela Alves, Fátima Gimenez, Ariane Wink, Loma, Su Paz, Maria Alice, Nair Teresinha, Charlise Bandeira e a própria Shana Müller.

Oficinas

Além dos palcos, as oficinas de composição musical serão voltadas a artistas, estudantes e profissionais do setor, com prioridade para o público feminino, estimulando o surgimento de novas referências e garantindo que mais mulheres ocupem os festivais de música nativa do Estado.

Cronograma da turnê

CRUZ ALTA

/// 28/07 (terça-feira)

/// 20h — Show no Ginásio Municipal de Esportes, Avenida General Osório, 963, Centro (integrado à programação oficial da Coxilha Piá). Entrada gratuita.

///29/07 (quarta-feira)

/// 10h — Oficina de Composição na Casa de Cultura Justino Martins, Avenida General João Manoel, 157. Entrada gratuita.

SANTA MARIA

/// 05/08 (quarta-feira)

/// 16h — Oficina de Composição no Ateliê da Estação, Rua Manoel Ribas, 1.900, Centro. Entrada gratuita.

/// 06/08 (quinta-feira)

/// 20h — Show no Theatro Treze de Maio, Praça Saldanha Marinho, s/n.

MONTENEGRO

/// 21/08 (sexta-feira)

/// 10h — Oficina de Composição, Fundarte, sala 5, Rua Capitão Cruz, 2.164. Entrada gratuita.