Para celebrar o nascimento de Dom, Lauana Prado lança canção autoral em homenagem ao primeiro filho

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Dom nasceu por meio de uma cesariana. Hanna Rocha / Divulgação

A cantora Lauana Prado anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), o nascimento de Dom, seu primeiro filho. Além disso, para celebrar a chegada do gurizinho, lançou música autoral com o nome do bebê (confira no vídeo abaixo).

Dom veio ao mundo em São Paulo, por volta das 7h30min, na 38ª semana de gestação. Dom nasceu saudável, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 quilos.

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Novidades na carreira

As novidades não se limitaram à vida pessoal. Na noite de quinta-feira (30), Lauana deu início aos lançamentos de Cantos da Casa, o projeto mais intimista de sua trajetória, gravado no início de julho, já na reta final da gestação.

O primeiro volume reúne as faixas Saudade Sua e Dom, composição autoral escrita pela cantora em homenagem ao filho. Intitulada com o nome escolhido para o bebê, a canção ganhou um videoclipe, que já está disponível no YouTube.

Mamãe e bebê passam bem. @lauanaprado/Instagram / Reprodução

A gravidez foi anunciada em fevereiro deste ano. Dom foi concebido por meio da fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida escolhida por Lauana após o congelamento de embriões. Para a fecundação, a cantora recorreu a um banco internacional de sêmen e, após quatro tentativas de coleta, conseguiu embriões viáveis. O embrião que deu origem à gestação foi transferido para o útero em novembro do ano passado e, semanas depois, o primeiro ultrassom confirmou o desenvolvimento saudável da gravidez.

Vida agitada

As semanas que antecederam o nascimento do bebê foram agitadas para Lauana.