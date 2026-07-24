Gaúcha Valéria Barcellos faz participação especial  no projeto audiovisual de Anitta: "De Santo Ângelo para o mundo!"

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Valéria ficou conhecida nacionalmente depois de integrar o elenco da novela "Terra e Paixão", da Globo, em 2023. Renata Ledesma / Divulgação

A multiartista Valéria Barcellos, natural de Santo Ângelo, nas Missões, participa do curta-metragem musical do álbum EQUILIBRIVM II, da cantora Anitta.

No projeto audiovisual, lançado na quinta-feira (23), a gaúcha interpreta a entidade espiritual feminina Pombagira nas cenas que abordam a espiritualidade, o sagrado e o profano (confira abaixo).

Em seu perfil no Instagram, Valéria celebrou o lançamento do trabalho. “Avisa que eu tô no álbum visual da @anitta! Que lindo foi fazer parte disso! Obrigada a cada uma das pessoas que contribuíram para eu chegar nesse lugar! De Santo Ângelo para o mundo! Que venham mais trabalhos assim!”, escreveu ela na legenda do vídeo.

O disco

Anitta lançou, na quinta-feira (23), EQUILIBRIVM II, seu mais novo álbum. Continuação do projeto lançado em abril de 2026, o nono disco de estúdio da cantora retoma as reflexões sobre amor, espiritualidade e ancestralidade de seu antecessor. O trabalho conta com as participações de Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart’nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, o duo de produtores Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC’s, Kbrum e Grupo Ofá.

O trabalho chega também acompanhado de um curta-metragem musical, que transforma as novas canções em poesia visual.

— Me coloquei inteira nesse disco. Quem ouvir vai perceber isso. São músicas que têm muito da minha espiritualidade, da minha visão de mundo, das brasilidades que me encantam e pitadas autobiográficas também — diz Anitta no material de divulgação do álbum.