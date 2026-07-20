Evento gratuito com forró e comidas típicas movimenta a Orla do Guaíba

O clima de arraial toma conta da Orla do Guaíba nesta quarta-feira (22), das 18h às 23h50min. O evento Sunset FoodPark, ao lado do Estádio Beira-Rio, recebe uma festa julina, com decoração temática, gastronomia e música.
Ao ar livre e com entrada franca, o evento terá opções típicas no cardápio especial, como quentão, pinhão, pipoca de paçoca, pipoca de caramelo com bacon e pizza de paçoca com doce de leite.
A programação musical fica por conta da banda Cibele & Felipe | Forró inVerso, que sobe ao palco das 19h às 21h, com repertório de forró.
Serviço
- O quê: Sunset Foodpark – Edição Especial Julina
- Quando: nesta quarta-feira (22), das 18h às 23h50min
- Onde: Avenida Edvaldo Pereira Paiva, esquina com Rua Nestor Ludwig (ao lado do Estádio Beira-Rio)
- Quanto: evento gratuito e aberto ao público