Dois mistérios de "Quem Ama Cuida" serão revelados nos próximos capítulos

Ler resumo

Iuri (José Loreto) é um infiltrado na mansão dos Brandão. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Personagens secundários, sim; inúteis, jamais. As próximas cenas de Quem Ama Cuida trarão à tona as verdadeiras funções dos personagens Iuri (José Loreto) e Francesca (Nathalia Dill) na trama.

Francesca (Nathalia Dill) realmente está morta. Thais Cunha / Divulgação

A partir do capítulo desta terça-feira (28) da novela das nove, a audiência descobrirá que Francesca realmente está morta e é mãe do cozinheiro Joel (Ricardo Teodoro). Na história, a mulher do além conduzirá Otoniel (Tony Ramos), apaixonado por ela, até a verdade sobre o assassinato de Arthur (Antonio Fagundes).

Já o segurança Iuri, contratado por Pilar (Isabel Teixeira), estará envolvido nas principais reviravoltas da novela. Na verdade, ele é um infiltrado e aliado de Adriana (Letícia Colin) na mansão da família Brandão.