De volta às novelas depois de 20 anos, Mauricio Mattar está no elenco de "Por Você": "Estou muito feliz"

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Mattar será Junqueira em "Por Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Longe das novelas desde sua participação em O Profeta (2006), Mauricio Mattar, 62 anos, será Junqueira em Por Você, próxima trama as sete da Globo, que estreia em 17 de agosto.

Além disso, a atuação do artista pode ser conferida na série do Globoplay Jogada de Risco, idealizada e estrelada por Cauã Reymond, com direção de Bruno Safadi.

— Retornar às novelas depois de 20 anos está sendo muito gostoso. Viver novamente essa rotina, encontrar os amigos, a equipe técnica, produção, direção, é muito prazeroso. Na trama, o Junqueira é dono de uma rede de hospitais no Rio de Janeiro e vai se envolver conflitos misteriosos e bem empolgantes. Estou muito feliz — revela o ator.

Enredo

O personagem é investidor e dono da Rede Saúde Integral. Com interesse em expandir seus negócios e forte influência em diferentes instâncias de poder, o empresário identifica no Hospital & Maternidade Luz uma oportunidade estratégica e se alia a Vanessa (Alinne Moraes) para viabilizar sua entrada na instituição.

A parceria promete acirrar ainda mais as disputas internas, colocando em jogo valores, interesses financeiros e o futuro da organização.