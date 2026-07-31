De olho na Expointer: especial "Nossa Terra" mostra bastidores de agroindústrias gaúchas na RBS TV 

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Giulia conta as histórias de quem move as agroindústrias gaúchas no "Nossa Terra". Aichã Zuk / Divulgação,RBS TV

Neste sábado (1º), estreia a segunda temporada do especial Nossa Terra, na RBS TV. Em quatro episódios, a apresentadora Giulia Perachi percorre diferentes regiões do Estado para mostrar os bastidores de agroindústrias gaúchas que irão participar da Expointer 2026. A atração vai ao ar logo após o Baita Sábado.

— O Nossa Terra surgiu de uma vontade minha e de toda a equipe de mostrar todo o potencial da nossa agricultura familiar especialmente, né? Essas pequenas propriedades que são tocadas por pessoas que acreditam muito nesse trabalho, trabalham de domingo a domingo com um sorriso no rosto e desenvolvem muitas coisas legais no campo. Nossa Terra dá luz para essas pessoas, para esse trabalho — conta a apresentadora, que completa:

— A gente aprende muito. Seja sobre os produtos, seja sobre uma história de vida. Para mim, é muito especial estar ao lado dessas pessoas. Todas nos mostram que é preciso ter resiliência.

Sobre os episódios

O primeiro episódio começa em Santo Antônio da Patrulha, onde o ginete premiado Guto Freire dedica a vida à preparação de cavalos crioulos para competições como o Freio de Ouro. Já no interior de Pelotas, o público conhece a La Beca Queijaria, primeira agroindústria do município voltada à produção de laticínios com leite ovino.

A atração também passa por Porto Alegre, Maquiné, Bento Gonçalves e São José do Hortêncio, destacando as marcas que vão representar a culinária e a tradição gaúcha no evento que ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro, em Esteio.