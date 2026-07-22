Cachorro Grande apresenta duas músicas do próximo álbum de inéditas em show no Araújo Vianna

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Banda gaúcha toca no Auditório Araújo Vianna nesta sexta-feira (24), às 21h. Fábio Rabelo / Divulgação

A apresentação comemora os 25 anos de lançamento do álbum que marcou a estreia do grupo, com faixas como Lunático e Sexperienced, além de apresentar, em primeira mão, duas músicas do próximo álbum de inéditas, previsto para ser lançado no fim deste ano.

No palco, estarão os fundadores da banda Beto Bruno (vocais), Marcelo Gross (guitarra e vocais) e Gabriel Boizinho (bateria), acompanhados por Mari Kerber nos teclados e Eduardo Barretto no baixo.

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Dois momentos

O espetáculo será dividido em dois momentos. No primeiro, a banda tocará o álbum Cachorro Grande (2001) na íntegra, com as 13 músicas executadas na mesma ordem em que estão no CD. Depois, o repertório reunirá clássicos de diferentes fases da carreira e algumas composições do próximo disco — o primeiro de inéditas depois de dez anos, desde Electromood (2016).

— Quando a banda decidiu voltar definitivamente (em 2025), todos os membros concordaram que o lançamento de um disco novo com músicas inéditas seria obrigatório. Voltar a fazer shows e turnês comemorativas está sendo incrível, maravilhoso, mas sem um novo álbum estaríamos vivendo só do passado e enrolando nosso público (e a nós mesmos) com shows lotados, mas sem nada de novo no repertório — explica o vocalista Beto Bruno, que completa:

— Também existe a necessidade artística de continuar produzindo e, esse ponto, para nós, é inevitável e importantíssimo.

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Detalhes das composições

Sobre a escolha das inéditas que serão apresentadas no show desta sexta-feira (24), Beto conta que não foi tarefa fácil:

— Arregaçamos as mangas e começamos a compor músicas novas. Foi assim que apareceram mais de 25 temas inéditos, com composições de todos os integrantes da banda para escolhermos entre 10 ou 12 para entrar no disco. Foi uma tarefa muito difícil e ficou mais difícil ainda escolher só duas delas pra tocar, pela primeira vez, neste show especial no Auditório Araújo Vianna. Uma delas é uma composição do guitarrista Marcelo Gross, que tem o título provisório de Harmonia Natural. É um space-rock de primeira, com riffs poderosíssimos que lembra bastante os nossos primeiros discos. A outra é uma composição minha, chamada O Vagabundo Iluminado (Kerouac's Blues), que tem a letra inspirada no próprio livro do escritor beatnik Jack Kerouac (1922 —1969). A sonoridade remete aos Rolling Stones do início dos anos 1970, com uma pegada mais bluesy, que foi pouco explorada pela banda até então.

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A volta da Cachorro

A banda havia encerrado oficialmente suas atividades em 2019, depois de 20 anos e oito discos de carreira. Até que, em 2022, resolveram fazer um show de reunião em Porto Alegre, para matar um pouco da saudade. O reencontro deu tão certo, que passou a ser algo anual, se repetindo ainda em 2023 e 2024. Até que, em 2025, com o relacionamento mais próximo, a banda voltou à estrada, circulando pelo país com 20 shows.

— Com essa convivência mais intensa, começamos naturalmente a ter ideias novas juntos e, aos poucos, passamos a trocar algumas demos. Quando vimos, estávamos com um repertório imenso— conta Gross.

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