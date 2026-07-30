Atrações do Universo Alegria Porto Alegre serão divulgadas a partir deste sábado

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Em 2025, festival recebeu cerca de 50 mil pessoas na Arena. Universo Alegria / Divulgação

A partir deste sábado (1º), a produção do Universo Alegria dá início à divulgação das atrações que farão parte da edição de Porto Alegre, marcada para 19 de dezembro, na Arena do Grêmio.

Os anúncios, que ocorrerão até terça-feira, serão feitos durante a programação da Rádio 92 (92.1 FM), que assina a promoção do evento, e nos perfis @universoalegria e @92radio no Instagram.

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Já a venda de ingressos começa em 7 de agosto, a partir das 10h, pelo site baladapp.com.br.

Trajetória de 18 anos

Após o sucesso da edição realizada em 26 de abril, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que reuniu milhares de pessoas na comemoração dos 18 anos do evento, um dos maiores festivais de música do Sul do país prepara mais uma edição, que já é chamada nos bastidores de "o maior Universo de todos", para encerrar 2026 ao som de sertanejo na tórrida capital dos gaúchos.

Pelo palco do festival, já passaram nomes importantes da música nacional, como Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Luan Santana, Alok, Ana Castela, entre outros.

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