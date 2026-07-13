Ana Castela se apresenta em Porto Alegre no mês de agosto

Ler resumo

Cantora emplaca sucessos nas rádios e no streaming há cinco anos. Divulgação / Divulgação

Ana Castela, 21 anos, um dos maiores fenômenos da música sertaneja atual, desembarca em Porto Alegre, no dia 22 de agosto, para show na Fly 51.

A Boiadeira, que deu o ar da graça na novela Coração Acelerado nos últimos meses, performa bem nos palcos e fora deles: ostenta milhões de reproduções nas plataformas de áudio, tem espaço cativo nas rádios e lota shows. Na Capital, não deve ser diferente; a expectativa é de uma apresentação recheada de músicas populares, com o astral descontraído da cantora, que, entre um hit e outro, costuma brincar com o público.

Em pouco mais de cinco anos de carreira, emplacou sucessos como Pipoco, Nosso Quadro, Solteiro Forçado, Minha Herança e Olha Onde Eu Tô. Em 2024, conquistou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2025, foi anunciada como embaixadora da Festa do Peão de Barretos, reforçando seu protagonismo na música sertaneja.

Público jovem

Ana Castela é idolatrada, principalmente, por crianças e adolescentes, então a classificação etária do show é livre, mas menores de 10 anos deverão estar acompanhados pelos pais e/ou responsáveis legais. Crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos incompletos deverão estar acompanhados por um responsável maior de idade, além de apresentar o termo de responsabilidade assinado pelos pais e/ou responsáveis legais. Já adolescentes entre 16 e 18 anos incompletos deverão apresentar o termo de responsabilidade assinado pelos pais e/ou responsáveis legais.

Serviço