Alimentos arrecadados em show da Anitta serão destinados a 18 aldeias indígenas do Rio Grande do Sul

A estreia da turnê Equilibrivm, da Anitta, neste sábado (1º), em Porto Alegre, terá a solidariedade como um dos pontos altos.
O projeto Sesc Mesa Brasil será responsável pela arrecadação e destinação dos alimentos doados pelo público por meio dos ingressos solidários. Todos os donativos serão encaminhados para 18 aldeias indígenas atendidas pelo programa na Capital.
— A parceria foi construída a partir de um convite da produção da artista ao Sesc Mesa Brasil. Em sintonia com a proposta do novo espetáculo, que aborda temas como ancestralidade, espiritualidade, memória e tradições, a artista definiu que os alimentos arrecadados em sua turnê fossem destinados a povos originários — explica a nutricionista Vera Regina Melojaro, do Sesc Comunidade, unidade que gerencia o Mesa Brasil na Região Metropolitana.
Com expectativa de reunir mais de 10 mil pessoas na Fly 51, a apresentação contará com equipes do projeto atuando na logística de recebimento dos alimentos, organização das doações e encaminhamento às comunidades indígenas beneficiadas.