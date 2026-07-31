Alimentos arrecadados em show da Anitta serão destinados a 18 aldeias indígenas do Rio Grande do Sul

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Cantora faz a estreia da turnê "Equilibrivm" em Porto Alegre. Vinícius Rocha / Divulgação

A estreia da turnê Equilibrivm, da Anitta, neste sábado (1º), em Porto Alegre, terá a solidariedade como um dos pontos altos.

O projeto Sesc Mesa Brasil será responsável pela arrecadação e destinação dos alimentos doados pelo público por meio dos ingressos solidários. Todos os donativos serão encaminhados para 18 aldeias indígenas atendidas pelo programa na Capital.

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— A parceria foi construída a partir de um convite da produção da artista ao Sesc Mesa Brasil. Em sintonia com a proposta do novo espetáculo, que aborda temas como ancestralidade, espiritualidade, memória e tradições, a artista definiu que os alimentos arrecadados em sua turnê fossem destinados a povos originários — explica a nutricionista Vera Regina Melojaro, do Sesc Comunidade, unidade que gerencia o Mesa Brasil na Região Metropolitana.