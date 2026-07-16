Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Expansão digital
Notícia

A estratégia inédita da Globo para lançar "Por Você", nova novela das sete

Trama, que sucederá "Coração Acelerado", está prevista para estrear em 17 de agosto

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS