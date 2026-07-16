A estratégia inédita da Globo para lançar "Por Você", nova novela das sete

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Bela (Sheron Menezzes) é a protagonista da história. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Até os lançamentos de novelas estão diferentes em tempos de expansão digital na TV. Para divulgar Por Você, nova novela das sete, a Globo aposta em uma estratégia inédita.

Antes da estreia na TV aberta, prevista para 17 de agosto, a sucessora de Coração Acelerado ganhará uma versão em formato vertical, desenvolvida para ser acompanhada no meio digital. É primeira vez que a emissora lançará um microdrama correlato antes da exibição original de uma trama.

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Como será

A novela vertical terá 20 episódios e fará um mergulho na história das amigas Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos), aproximando o público dos laços de amizade e família que estão no centro da obra de Dino Cantelli e Juliana Peres.

Escrita por Cleissa Regina Martins, do time de colaboradores da novela, a trama vertical começou a ser gravada na sexta-feira passada (10) e reúne no elenco os atores Sheron Menezzes, Lucy Ramos, Cauê Campos, Laura Luz, Fabrício Assis, Kadu Spinola, Alinne Moraes, Milhem Cortaz, Noemia Oliveira e Diogo Almeida. Além disso, apresenta um personagem extra, o vilão Caveira, interpretado por Daniel Bouzas.