Um dos grandes sucessos do teatro gaúcho faz curta temporada em Porto Alegre

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Letícia Kleemann e João Petrillo interpretam Alice e Marcos. Vilmar Carvalho / Divulgação

Terapia de Casal, uma Comédia em Crise terá curta temporada no mês de julho em Porto Alegre. A montagem do texto original de Juliana Barros, que também dirige os atores Letícia Kleemann e João Petrillo, estará em cartaz nos dias 10 (sexta) e 11 (sábado), às 20h, e 12 (domingo), às 18h, no Galpão Floresta Cultural, Quarto Distrito da Capital.

O espetáculo é considerado um dos grandes sucessos do teatro gaúcho e recebeu Prêmio Açorianos De Melhor Produção Adulta em 2022. Desde a estreia, já foi visto por mais de 20 mil pessoas nas cerca de 60 apresentações realizadas no Rio Grande do Sul.

Narrativa

A peça conta a história de Alice e Marcos, um casal que se conhece no final da década de 1080 e que, depois de uma década de relacionamento com alguns conflitos, crises e muitas risadas, se vê diante de um terapeuta numa sessão de terapia de casal. Os dois revivem e compartilham com o público, que faz às vezes do terapeuta, momentos importantes e decisivos do relacionamento.

— É uma história cheia de situações divertidas, conflitos, expectativas, crises, dramas, medos e gargalhadas, onde qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência —diz Juliana, que completa:

— Alice e Marcos são como todos nós, com seus desejos e inseguranças, falhas e acertos. Nenhum deles é o vilão ou o mocinho, talvez por isso mesmo o público se identifique e torça por eles.

Serviço