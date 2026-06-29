Um dos grandes sucessos do teatro gaúcho faz curta temporada em Porto Alegre

Terapia de Casal, uma Comédia em Crise terá curta temporada no mês de julho em Porto Alegre. A montagem do texto original de Juliana Barros, que também dirige os atores Letícia Kleemann e João Petrillo, estará em cartaz nos dias 10 (sexta) e 11 (sábado), às 20h, e 12 (domingo), às 18h, no Galpão Floresta Cultural, Quarto Distrito da Capital.
O espetáculo é considerado um dos grandes sucessos do teatro gaúcho e recebeu Prêmio Açorianos De Melhor Produção Adulta em 2022. Desde a estreia, já foi visto por mais de 20 mil pessoas nas cerca de 60 apresentações realizadas no Rio Grande do Sul.
Narrativa
A peça conta a história de Alice e Marcos, um casal que se conhece no final da década de 1080 e que, depois de uma década de relacionamento com alguns conflitos, crises e muitas risadas, se vê diante de um terapeuta numa sessão de terapia de casal. Os dois revivem e compartilham com o público, que faz às vezes do terapeuta, momentos importantes e decisivos do relacionamento.
— É uma história cheia de situações divertidas, conflitos, expectativas, crises, dramas, medos e gargalhadas, onde qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência —diz Juliana, que completa:
— Alice e Marcos são como todos nós, com seus desejos e inseguranças, falhas e acertos. Nenhum deles é o vilão ou o mocinho, talvez por isso mesmo o público se identifique e torça por eles.
Serviço
- O quê: Terapia de Casal uma Comédia em Crise
- Quando: 10, 11 e 12 de julho, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h
- Onde: Galpão Floresta Cultural (Rua Conselheiro Travassos, 541), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos a partir de R$ 60, disponíveis no site Entreatos Divulga, ou na bilheteria do teatro a partir de duas horas antes do espetáculo