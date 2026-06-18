Sucesso no "Terça Insana", personagem Irmã Selma está de volta a Canoas e Porto Alegre 

O espetáculo "Irmã Selma" é estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes, Julio Menezes / Divulgação

Um dos maiores sucessos do humor brasileiro está de volta aos palcos: o espetáculo Irmã Selma, estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes, chega ao Rio Grande do Sul para duas apresentações no mês de agosto.

Elas ocorrerão nos dias 15 de agosto, às 18h, no Teatro Sesc, em Canoas, e 16, às 19h, no Teatro Hebraica, em Porto Alegre.

O espetáculo permaneceu em cartaz durante dois anos no Teatro Gazeta, em São Paulo, e segue em turnê pelo Brasil.

Personagens populares

Com trajetória consolidada nos palcos, na televisão (participou de novelas como Mulheres Apaixonadas, de 2003, e Da Cor do Pecado, em 2004, na Globo) e em musicais, Octávio reúne no espetáculo alguns dos personagens mais populares de sua carreira. O artista é um dos fundadores do show Terça Insana e permaneceu por quatro anos no elenco do projeto teatral de comédia (criado em outubro de 2001, em São Paulo, também conta com a atriz gaúcha Grace Gianoukas)

Em cena, o público encontra figuras caricatas e hilárias, como Mônica Goldstein, apresentadora de programa sensacionalista, Walmir, o ex-gay, Maria Botânica, atriz e cantora de personalidade extravagante, Xanaina, uma cantora sensual em transição de carreira, além da personagem-título, Irmã Selma, uma freira humorista que se tornou um dos maiores sucessos do humor nacional, desde a sua passagem pelo Terça Insana.

Serviço

Canoas

O quê: Irmã Selma

Irmã Selma Quando: 15 de agosto, às 18h

15 de agosto, às 18h Onde: Teatro SESC Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5.340)

Teatro SESC Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5.340) Quanto: a partir de R$ 30, pelo site do Sesc

Porto Alegre