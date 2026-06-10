Show une história real de amor e clássicos do samba em Porto Alegre

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Show "Samba, uma História de Amor!" conta com as vozes do casal Andréa Cavalheiro e André Nascimento. Glauco Rosa / Divulgação

Para marcar o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12), Andréa Cavalheiro e André Nascimento sobem ao palco do Grezz, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (10), às 21h, para um show que fala sobre romantismo: Samba, uma História de Amor!.

O repertório reúne sucessos consagrados do samba e canções que falam sobre encontros, relações e sentimentos. Andréa e André estarão acompanhados no palco de Anderson Coração (cavaco), Maurício Cardoso (violão), Gustavo Mendes (contrabaixo), Felipe Dupan ( percussão), Leonardo Tainha (percussão) e Rafa Marx (bateria).

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— Com certeza, o público vai cantar junto e se emocionar logo nos primeiros acordes — diz Andréa.

Amor além do palco

A história dos dois artistas também começou com a música. Andréa e André se conheceram em fevereiro de 2022, na Velha Guarda da tradicional escola de samba Bambas da Orgia, em Porto Alegre. O encontro nos acordes do samba se transformou em parceria artística e, depois, em uma relação afetiva.

— Somos um casal que se conheceu na música, se envolveu afetivamente e "musicou" essa relação, sendo o palco um lugar de muita alegria e de sensibilidade, dado o respeito e admiração mútua, tornando fácil trabalhar em dupla — conta André.

Experiência especial

Além do espetáculo, a noite contará com combos de jantar para o Dia dos Namorados. Entre as opções, experiências para duas ou quatro pessoas, incluindo welcome drink, entrada, pratos principais, sobremesas e espumante em algumas modalidades.

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