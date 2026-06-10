Show une história real de amor e clássicos do samba em Porto Alegre

Para marcar o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12), Andréa Cavalheiro e André Nascimento sobem ao palco do Grezz, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (10), às 21h, para um show que fala sobre romantismo: Samba, uma História de Amor!.
O repertório reúne sucessos consagrados do samba e canções que falam sobre encontros, relações e sentimentos. Andréa e André estarão acompanhados no palco de Anderson Coração (cavaco), Maurício Cardoso (violão), Gustavo Mendes (contrabaixo), Felipe Dupan ( percussão), Leonardo Tainha (percussão) e Rafa Marx (bateria).
— Com certeza, o público vai cantar junto e se emocionar logo nos primeiros acordes — diz Andréa.
Amor além do palco
A história dos dois artistas também começou com a música. Andréa e André se conheceram em fevereiro de 2022, na Velha Guarda da tradicional escola de samba Bambas da Orgia, em Porto Alegre. O encontro nos acordes do samba se transformou em parceria artística e, depois, em uma relação afetiva.
— Somos um casal que se conheceu na música, se envolveu afetivamente e "musicou" essa relação, sendo o palco um lugar de muita alegria e de sensibilidade, dado o respeito e admiração mútua, tornando fácil trabalhar em dupla — conta André.
Experiência especial
Além do espetáculo, a noite contará com combos de jantar para o Dia dos Namorados. Entre as opções, experiências para duas ou quatro pessoas, incluindo welcome drink, entrada, pratos principais, sobremesas e espumante em algumas modalidades.
Serviço
- /// O quê: show Samba, uma História de Amor!, com Andréa Cavalheiro e André Nascimento
- /// Quando: nesta quarta-feira (10), a partir das 21h
- /// Onde: Grezz (Rua Almirante Barroso, 328, Floresta), em Porto Alegre
- /// Quanto: a partir de R$ 40, no site Sympla