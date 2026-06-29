Saiba qual é a música que embala a entrada da Seleção Brasileira na concentração

A Seleção Brasileira está concentrada para a partida contra o Japão, que ocorre nesta segunda (29), às 14h, horário de Brasília, pela Copa do Mundo, e chegou nas dependências do NRG Stadium, em Houston, no Texas, ao som de pagode.
Fica com Deus, do carioca Yan, embalou a entrada dos jogadores do Brasil na concentração.
Novo projeto
A paixão de Yan pelo futebol também se reflete fora das playlists. Amigo de jogadores como Neymar e Raphinha, o cantor criou o FutYANdo, label realizada no Rio de Janeiro durante todos os jogos da Seleção Brasileira, unindo pagode e futebol em uma grande celebração.
O projeto já reuniu mais de 10 mil pessoas e se consolidou como um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante a Copa.