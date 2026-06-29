Saiba qual é a música que embala a entrada da Seleção Brasileira na concentração

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Yan está na playlist dos jogadores do Brasil. Divulgação / Divulgação

Fica com Deus, do carioca Yan, embalou a entrada dos jogadores do Brasil na concentração.

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Novo projeto

A paixão de Yan pelo futebol também se reflete fora das playlists. Amigo de jogadores como Neymar e Raphinha, o cantor criou o FutYANdo, label realizada no Rio de Janeiro durante todos os jogos da Seleção Brasileira, unindo pagode e futebol em uma grande celebração.