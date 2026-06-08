Renato Borghetti celebra 40 anos de "Gaita Ponto" em show no Teatro Bruno Kiefer

Renato Borghetti apresenta no Teatro Bruno Kiefer, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (10), às 20h, o show 40 Anos de Gaita Ponto.
O espetáculo revisita a trajetória do disco lançado em 1984, que se tornou um marco da música regional ao conquistar o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira.
No repertório, o público poderá acompanhar clássicos, como Milonga para as Missões e Merceditas, em interpretações que dialogam entre tradição e contemporaneidade. No palco, o acordeonista estará acompanhado por Neuro Junior, no violão de sete cordas, e Pedro Borghetti, no bombo legüero.
Serviço
- /// O quê: Renato Borghetti no show 40 Anos de Gaita Ponto
- /// Quando: nesta quarta-feira (10), às 20h
- /// Onde: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736), em Porto Alegre
- /// Quanto: ingressos a partir de R$ 24, pelo site do Sesc/RS