Quem são os representantes brasileiros no novo projeto musical de Ronaldinho Gaúcho

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A conexão entre música e futebol faz parte da trajetória do craque. Lula Marques / Agência Brasil/Divulgação

O álbum Camisa 10, idealizado por Ronaldinho Gaúcho, reúne artistas de diferentes países em uma produção inspirada na atmosfera e na paixão que envolve a Copa do Mundo. O trabalho será lançado na terça-feira (9) e contará com a participação de dois astros brasileiros.

Reconhecido mundialmente por sua trajetória no futebol, o ex-jogador amplia sua atuação no universo do entretenimento com o projeto, que marca o lançamento de sua nova gravadora e marca musical global, a Tu Música. Entre os convidados, o projeto conta com a representação brasileira do forró, piseiro e arrocha, trazendo artistas como Natanzinho Lima e Léo Foguete.

— Fiquei muito feliz com o convite. Ronaldinho é uma das maiores referências do futebol brasileiro e mundial, alguém que levou o nome do nosso país para todos os cantos. Fazer parte desse projeto tem um significado muito especial para mim. É uma oportunidade de levar um pouco da nossa música para outros lugares e mostrar a força da cultura brasileira — diz Léo Foguete.