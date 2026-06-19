Amanda Souza

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Quem são as revelações  do cenário musical que estão no topo das plataformas de áudio

Com mais de 345 milhões de streams acumulados, dois artistas sertanejos ocupam quatro posições entre as dez músicas mais ouvidas do país

Amanda Souza

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