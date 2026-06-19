Quem são as revelações  do cenário musical que estão no topo das plataformas de áudio

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Mariana Fagundes e Panda dominam o Top 10 do Spotify Brasil. MJ Music / Divulgação

Dois artistas que despontaram recentemente no cenário musical brasileiro ganharam destaque no Top 10 do Spotify Brasil nesta semana: Panda e Mariana Fagundes. Quatro das dez músicas mais ouvidas da plataforma de áudio são executadas nas vozes dos sertanejos.

No topo do ranking está Eu Te Seguro, de Panda, que alcançou a primeira posição e conta com mais de 228 milhões de streams. Em segundo lugar, Peão Todo Tatuado, canção de Mariana Fagundes e Jeninho, com quase 54 milhões de plays. Panda ainda emplaca mais um sucesso no pódio com Corpo Nu, que ocupa a terceira colocação entre as faixas mais reproduzidas do Brasil, com 34 milhões de streams.

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Fechando o Top 10, Insegurança / Fim de Noite aparece na décima posição, com quase 29 milhões de plays na plataforma. A faixa reúne um time de artistas formado por Panda, Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo, Luan Pereira, Bruno & Denner, Mariana Fagundes, Rafael Quadros e CDB (Categoria de Base).

Quem são

Na estrada desde 2014, Mariana é natural de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, e cresceu em uma família ligada à música.

Ela já mostrou a voz grave em parcerias com Zé Felipe, Naiara Azevedo e Léo Santana, mas se tornou conhecida do grande público, ao lado Jeninho, com a faixa Peão Todo Tatuado.

Já Jonathan Scarello Anjos, o Panda, estourou com Baqueado, parceria com Ícaro & Gilmar, em 2024, quando lançou o projeto Panda Sem Moderação.

Nascido em São Paulo, o cantor tem 31 anos e canta desde os 12. Atualmente, vive em Goiânia e ganhou o apelido artístico quando entrou para o escritório MJ Music.