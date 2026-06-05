“Passei uma vida trabalhando para a família”, conta Eliana em bate-papo exclusivo

Em Família com Eliana exibe, ao vivo, neste domingo (7), a final de sua competição musical. A escolha entre as famílias Moreira, de Marabá (PA), e Uchôa, de Fortaleza (CE), será feita pelo público, que pode votar no Gshow. Agora, as representantes do Pará e do Ceará concorrem ao título de família mais musical do Brasil e um carro zero quilômetro. A família Guedes, do Rio Grande do Sul, foi destaque até a fase semifinal da disputa, que rolou na semana passada.
A seguir, confira a entrevista exclusiva com a apresentadora Eliana, feita nos bastidores da gravação do Em Família, na sede da Globo em São Paulo. A apresentadora elogia os artistas gaúchos e fala sobre o momento especial que vive na carreira.
A gente nota que você está muito feliz com o Em Família. O que o programa significa nesse momento da sua carreira?
É a concretização de um trabalho sério, com respeito ao público, que eu faço já há tantos anos. Quem me conhece, sabe; pode confiar. Eu sempre quero deixar mais do que um programa de entretenimento, pretendo deixar sempre um propósito, uma mensagem, que eu e a Globo trazemos no domingo, que é sobre a união da família. E quando eu falo de família, é a família possível, que cada um consegue ter, mas que, acima de tudo, é aquela que te respeita, que te acolhe, que você pode contar. Eu estou muito feliz por isso, porque passei uma vida trabalhando para a família. Primeiro, para as crianças; depois, aos domingos, para a família brasileira, para as mulheres, e, agora, aqui. Então, é a coroação dessa trajetória muito séria, com muito respeito e carinho.
Os Guedes, gaúchos de São Luís Gonzaga, fizeram o maior sucesso na disputa musical do Em Família. O que acompanha da cultura gaúcha?
Eu acho tão bonita a união de vocês. Eu vi o quanto se mobilizaram para trazer a família Guedes até aqui (semifinal do programa). E eu fico muito honrada com a audiência desses gaúchos tão amados e queridos. Eu só tenho a agradecer. E a família Guedes dispensa qualquer apresentação do ponto de vista de uma família musical. Eles são realmente tremendos. Uma qualidade, uma união. Quando abrem aqueles vocais, a musicalidade é impressionante, encanta, são grandes profissionais. A família Guedes já é vencedora.
Lidando com famílias do Brasil inteiro, é claro que você também tem contato com expressões regionais, como o “Mas credo!”, que a Anahi Guedes falou em um dos episódios do programa. Costuma estudar um pouco sobre os regionalismos ou prefere ser surpreendida no palco?
Ah, eu gosto muito, até porque eu nunca imaginei que a Anahi fosse soltar o “Mas credo, Eliana!” (risos), que significava “Que alegria!” naquele contexto. O improviso, o jogo de cintura, né, fazem parte de um programa de auditório. E eu amo essa improvisação, amo sair do script. Eu adoro. A gente vai estar ao vivo, agora, na grande final, então vai ser muito especial. Adoro essa química de falar com as pessoas, de me divertir, de dar risada e de ser surpreendida também, que foi o que a família Guedes fez no Em Família: surpreendeu absurdamente.