“Passei uma vida trabalhando para a família”, conta Eliana em bate-papo exclusivo

Ler resumo

Eliana é a anfitriã da atração dominical da Globo. Bob Paulino / TV Globo/Divulgação

Em Família com Eliana exibe, ao vivo, neste domingo (7), a final de sua competição musical. A escolha entre as famílias Moreira, de Marabá (PA), e Uchôa, de Fortaleza (CE), será feita pelo público, que pode votar no Gshow. Agora, as representantes do Pará e do Ceará concorrem ao título de família mais musical do Brasil e um carro zero quilômetro. A família Guedes, do Rio Grande do Sul, foi destaque até a fase semifinal da disputa, que rolou na semana passada.

A seguir, confira a entrevista exclusiva com a apresentadora Eliana, feita nos bastidores da gravação do Em Família, na sede da Globo em São Paulo. A apresentadora elogia os artistas gaúchos e fala sobre o momento especial que vive na carreira.

A gente nota que você está muito feliz com o Em Família. O que o programa significa nesse momento da sua carreira?

É a concretização de um trabalho sério, com respeito ao público, que eu faço já há tantos anos. Quem me conhece, sabe; pode confiar. Eu sempre quero deixar mais do que um programa de entretenimento, pretendo deixar sempre um propósito, uma mensagem, que eu e a Globo trazemos no domingo, que é sobre a união da família. E quando eu falo de família, é a família possível, que cada um consegue ter, mas que, acima de tudo, é aquela que te respeita, que te acolhe, que você pode contar. Eu estou muito feliz por isso, porque passei uma vida trabalhando para a família. Primeiro, para as crianças; depois, aos domingos, para a família brasileira, para as mulheres, e, agora, aqui. Então, é a coroação dessa trajetória muito séria, com muito respeito e carinho.

Os Guedes, gaúchos de São Luís Gonzaga, fizeram o maior sucesso na disputa musical do Em Família. O que acompanha da cultura gaúcha?

Eu acho tão bonita a união de vocês. Eu vi o quanto se mobilizaram para trazer a família Guedes até aqui (semifinal do programa). E eu fico muito honrada com a audiência desses gaúchos tão amados e queridos. Eu só tenho a agradecer. E a família Guedes dispensa qualquer apresentação do ponto de vista de uma família musical. Eles são realmente tremendos. Uma qualidade, uma união. Quando abrem aqueles vocais, a musicalidade é impressionante, encanta, são grandes profissionais. A família Guedes já é vencedora.