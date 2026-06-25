O que o "Estrelas da Casa" ganha com as mentorias de Belo e Junior

Belo vai orientar a equipe do pagode; Junior será o mentor do pop no "Estrelas da Casa". TV Globo e Mônica Benini / Divulgação

Vem aí mais uma temporada do Estrelas da Casa, que, agora, vai formar grupos. Como isso vai ocorrer por meio de dois estilos musicais, o pagode e o pop, a produção providenciou a presença de duas referências nos ritmos para orientar os candidatos do reality musical da Globo: Belo e Junior. A edição está prevista para estrear em 25 de agosto, com Ana Clara na apresentação.

Na prática, o que o programa ganha com as mentorias dos artistas? Os dois são nomes conhecidos da música brasileira e não fogem de polêmicas; ao ficarem responsáveis pela condução dos candidatos, devem colocar os talentos à prova de forma mais orgânica e natural.

Além disso, por serem conhecidos do grande público, Belo e Junior trazem consigo os fãs, algo que pode contribuir com uma boa fatia da audiência da atração.

— Vou interferir no figurino, nas coreografias, até no posicionamento no palco. É o combo todo — disse Junior no programa Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira (25).

Parceria de luxo

Os mentores Belo e Junior trabalharão em conjunto com Anitta, que terá papel central na trajetória dos participantes e, como conselheira, se unirá aos mentores dos estilos pop e pagode nos momentos decisivos da disputa.

— Tenho uma estrada de 35 anos, estou feliz em poder participar e vai ser uma oportunidade de ouro para a galera do pagode — completou Belo no Encontro.