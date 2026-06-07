Luan Santana é presenteado com kit de chimarrão e bandeira personalizada em show no Estádio Beira-Rio: "Rio Grande do Sul nunca decepciona"

Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

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