Luan Santana é presenteado com kit de chimarrão e bandeira personalizada em show no Estádio Beira-Rio: "Rio Grande do Sul nunca decepciona"

Não foram só as 45 mil pessoas presentes no Estádio Beira-Rio, no sábado (6), que se emocionaram durante o show da turnê Registro Histórico.
Luan Santana, o astro da noite, também foi surpreendido com os presentes personalizados que recebeu do Estádio Beira-Rio: um kit de chimarrão e uma bandeira do Rio Grande do Sul com um desenho dos rostos do cantor, da esposa, Jade Magalhães, e da filha do casal, Serena (confira as imagens na galeria de fotos abaixo).
O sertanejo apresentou grandes sucessos na turnê que comemora seus 18 anos de carreira, como Chuva de Arroz, Meteoro, Adrenalina e Escreve Aí. Além disso, lançou duas canções inéditas (Olha a Moral e Amém) e gravou quatro clipes (dos lançamentos e das regravações dos hits O Recado e Esqueci de Te Esquecer) durante a apresentação na Capital.
— O Rio Grande do Sul nunca decepciona — disse Luan no palco, ao exibir para o público a bandeira que ganhou do Estádio Beira-Rio.
Vem aí!
Ao longo do ano, o público também poderá acompanhar outros nomes da música brasileira em diferentes estilos e gerações no Estádio Beira-Rio.
No dia 19 de setembro, Henrique & Juliano apresentam a turnê Manifesto Musical. Uma semana depois, em 26 de setembro, a banda Kid Abelha sobe ao palco com a série de shows Eu Tive Um Sonho. Já em novembro, o estádio será palco do Maior Encontro do Samba, reunindo Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão em uma noite especial no dia 14.