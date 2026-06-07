Luan Santana é presenteado com kit de chimarrão e bandeira personalizada em show no Estádio Beira-Rio: "Rio Grande do Sul nunca decepciona"

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Na bandeira do RS personalizada, estão estampados os rostos de Luan, da esposa, Jade Magalhães, e da filha, Serena. Edu Defferrari / Divulgação

Não foram só as 45 mil pessoas presentes no Estádio Beira-Rio, no sábado (6), que se emocionaram durante o show da turnê Registro Histórico.

Luan Santana, o astro da noite, também foi surpreendido com os presentes personalizados que recebeu do Estádio Beira-Rio: um kit de chimarrão e uma bandeira do Rio Grande do Sul com um desenho dos rostos do cantor, da esposa, Jade Magalhães, e da filha do casal, Serena (confira as imagens na galeria de fotos abaixo).

O sertanejo apresentou grandes sucessos na turnê que comemora seus 18 anos de carreira, como Chuva de Arroz, Meteoro, Adrenalina e Escreve Aí. Além disso, lançou duas canções inéditas (Olha a Moral e Amém) e gravou quatro clipes (dos lançamentos e das regravações dos hits O Recado e Esqueci de Te Esquecer) durante a apresentação na Capital.

— O Rio Grande do Sul nunca decepciona — disse Luan no palco, ao exibir para o público a bandeira que ganhou do Estádio Beira-Rio.

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Vem aí!

Ao longo do ano, o público também poderá acompanhar outros nomes da música brasileira em diferentes estilos e gerações no Estádio Beira-Rio.