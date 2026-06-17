Lembra do "Você Decide"? Repaginada, atração volta à Globo em 21 de junho

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"Domingão com Huck" aposta em interação com o público e traz de volta "Você Decide". Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

É com a aposta de promover debates no palco que o Domingão com Huck traz de volta o Você Decide. Com previsão de estreia no dia 21 de junho, na tela da Globo, o formato que marcou a televisão brasileira nos anos 1990 retorna atualizado, durante o período da Copa do Mundo, quando o programa será ao vivo.

A atração, comandada por Luciano Huck, investirá na interação com o público e trará ao palco convidados famosos e especialistas ligados às questões exibidas para participar da conversa dando opiniões sobre a trama.

Como será

A dramaturgia do Você Decide tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna e direção artística de Paulo Silvestrini. O quadro trará de volta o convite para que o público escolha o final desejado e manterá a essência de partir de situações que geram reflexões sobre dilemas reais e do comportamento humano.

A votação para a escolha do final da história será realizada no site do gshow, onde os telespectadores cadastrados poderão participar quantas vezes quiserem.

Experiência

Com a experiência de quem estreou na Globo há 34 anos e trabalhando no Você Decide (foi assistente de direção de Luiz Antonio Piá em episódios da atração), Silvestrini comenta sobre suas lembranças e o retorno do formato no Domingão: