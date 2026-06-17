Amanda Souza

Sucesso dos anos 1990
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Lembra do "Você Decide"? Repaginada, atração volta à Globo em 21 de junho

Emissora reativa o conteúdo, que será um quadro no "Domingão com Huck"

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