Lembra do "Você Decide"? Repaginada, atração volta à Globo em 21 de junho

É com a aposta de promover debates no palco que o Domingão com Huck traz de volta o Você Decide. Com previsão de estreia no dia 21 de junho, na tela da Globo, o formato que marcou a televisão brasileira nos anos 1990 retorna atualizado, durante o período da Copa do Mundo, quando o programa será ao vivo.
A atração, comandada por Luciano Huck, investirá na interação com o público e trará ao palco convidados famosos e especialistas ligados às questões exibidas para participar da conversa dando opiniões sobre a trama.
Como será
A dramaturgia do Você Decide tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna e direção artística de Paulo Silvestrini. O quadro trará de volta o convite para que o público escolha o final desejado e manterá a essência de partir de situações que geram reflexões sobre dilemas reais e do comportamento humano.
A votação para a escolha do final da história será realizada no site do gshow, onde os telespectadores cadastrados poderão participar quantas vezes quiserem.
Experiência
Com a experiência de quem estreou na Globo há 34 anos e trabalhando no Você Decide (foi assistente de direção de Luiz Antonio Piá em episódios da atração), Silvestrini comenta sobre suas lembranças e o retorno do formato no Domingão:
— Cheguei a trabalhar no estúdio ao vivo, então pude acompanhar todas as etapas da realização. Interatividade era uma ideia muito avançada para a época. Hoje, o projeto segue pioneiro. Nenhuma outra dramaturgia no Brasil propôs essa forma de relacionamento com o público. É como um jogo e essa "gameficação" da dramaturgia faz com que a gente crie diferentes pontos de vista. Vai ser uma experiência viva, como uma partida de futebol. A diferença é que, no programa, o público é quem decide o resultado.