Estádio Beira-Rio vai receber três shows nacionais no segundo semestre

O show Registro Histórico, do sertanejo Luan Santana, abriu a programação de shows do Estádio Beira-Rio em 2026. O evento reuniu 45 mil pessoas no sábado (6).
Com uma agenda que contempla sertanejo, pop e rock e samba, o Beira-Rio vai receber três grandes shows nos próximos meses. No dia 19 de setembro, Henrique & Juliano apresentam a turnê Manifesto Musical.
Uma semana depois, em 26 de setembro, Kid Abelha sobe ao palco com o espetáculo Eu Tive Um Sonho, para a retorno aos palcos do trio Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato.
Já em novembro, o estádio será palco do Maior Encontro do Samba, reunindo Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão no dia 14.
Programação
Manifesto Musical, com Henrique e Juliano
/// Dia 19 de setembro, a partir das 15h
/// Ingressos no site Guicheweb.com.br
Eu Tive Um Sonho, com Kid Abelha
/// Dia 26 de setembro a partir das 16h
/// Ingressos no site Ticketmaster.com.br
O Maior Encontro do Samba, com Zeca Pagodinho & Alcione & Jorge Aragão
/// Dia 14 de novembro. a partir das 16h
/// Ingressos no site Eventim.com.br