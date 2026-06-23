Embalados pelos hits "Alô Virgínia" e "Nossa Hora Chegou", gaúchos do Chocolate preparam turnê internacional

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Matheus Dias, Luiz Alberto, Gabriel Rocha e Léo Maia são os integrantes da banda. André Ávila / Agencia RBS

Após experimentar projeção nacional ao viralizar os hits Alô Virgínia e Nossa Hora Chegou, os gaúchos do Grupo Chocolate preparam a primeira turnê internacional, marcada para agosto, em Portugal.

Os shows ocorrem nos dias 15 e 16 de agosto, nas cidades de Porto e Lisboa, marcando um novo capítulo na carreira da banda de pagode.

— O sucesso de Alô Virgínia foi apenas o ponto de partida de uma trajetória de ascensão — comentam os músicos.

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