Embalados pelos hits "Alô Virgínia" e "Nossa Hora Chegou", gaúchos do Chocolate preparam turnê internacional

Após experimentar projeção nacional ao viralizar os hits Alô Virgínia e Nossa Hora Chegou, os gaúchos do Grupo Chocolate preparam a primeira turnê internacional, marcada para agosto, em Portugal.
Os shows ocorrem nos dias 15 e 16 de agosto, nas cidades de Porto e Lisboa, marcando um novo capítulo na carreira da banda de pagode.
— O sucesso de Alô Virgínia foi apenas o ponto de partida de uma trajetória de ascensão — comentam os músicos.
Agenda cheia
Entre os meses de junho e julho, Matheus Dias, Luiz Alberto, Gabriel Rocha e Léo Maia cumprem a agenda de shows em diversas cidades do país, passando por Itapetininga, Araraquara, Fortaleza, Joinville, Paranaguá, Curitiba, Capão da Canoa, Volta Redonda, Lajeado, Carlos Barbosa, Arroio do Sal e São Leopoldo.