Em Porto Alegre, Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall encenam peça sobre aceitação, amor e  preconceitos

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Os atores Reynaldo Giannechini e Maria Casadevall apresentam, em Porto Alegre, a peça Um Dia Muito Especial, adaptação do filme homônimo de Ettore Scola, estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni, em 1977.

As apresentações, com direção e adaptação de Alexandre Reinecke, ocorrem no Salão de Atos da PUCRS, nos dias 25 e 26 de junho, às 20h (confira serviço abaixo).

Enredo

A narrativa retrata uma história de amor entre duas pessoas muito diferentes. Em 1938, enquanto Mussolini e Hitler firmam sua aliança política, Antonietta, uma dona de casa que vive um casamento marcado pelo machismo, conhece Gabriele, ex-locutor de rádio perseguido pelo regime fascista italiano por ser gay. Em meio a conversas sobre sonhos, frustrações e desejos, nasce uma amizade e um amor platônico que mudará suas vidas para sempre.