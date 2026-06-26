Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Novela das nove
Notícia

Criações gaúchas brilham em "Quem Ama Cuida"

Figurino da personagem Carmita, interpretada pela atriz Deborah Evelyn, conta com acessórios produzidos no Rio Grande do Sul

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS