Criações gaúchas brilham em "Quem Ama Cuida"

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Na novela das nove, Carmita ostenta visual elegante. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Carmita, personagem da atriz Deborah Evelyn, em Quem Ama Cuida, chama a atenção pelo estilo sofisticado.

Na novela das nove, o figurino da mãe de Bruna (Nanda Marques) é composto pelos acessórios da designer gaúcha Betina Werner, natural de Estrela, no Vale do Taquari.

Carmita usa acessórios gaúchos em "Quem Ama Cuida". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Os acessórios auxiliam na construção da identidade visual da personagem. Os colares se destacam como ponto alto das produções, incluindo duas peças criadas por Betina, que já emplacou suas criações em outras novelas, inclusive, no remake de Vale Tudo (2025).

Colar Ephemere Noir, da Betina Werner Designer. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Modelo Classic Doré. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Na trama assinada por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, Carmita usa uma peça em pérolas ABS (material sintético) e metal premium, avaliada em R$ 238, e outra confeccionada em argolas de metal premium, que custa R$ 398.