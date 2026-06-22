Amanda Souza

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Notícia

Contracenando com Susana Vieira, Ana Castela ganha trama própria na novelinha "Onde Está a Boiadeira?"

Revelação em "Coração Acelerado", cantora é estrela de microdrama da Globo, lançado nesta segunda-feira (22) nas redes sociais da emissora

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