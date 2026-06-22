Contracenando com Susana Vieira, Ana Castela ganha trama própria na novelinha "Onde Está a Boiadeira?"

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"Onde Está a Boiadeira?" contará com os talentos de Ana Castela, Susana Vieira e André Luiz Frambach. Angélica Goudinho / TV Globo/Divulgação

A cantora Ana Castela, que estreou como atriz neste ano, em Coração Acelerado, faz tanto sucesso na trama que acaba de emplacar mais um projeto na Globo.

Interpretando a si mesma na novela das sete, agora, a sertaneja ganha uma trama própria, em formato vertical, na novelinha Onde Está a Boiadeira?, ao lado de André Luiz Frambach, o Gael, que contracena com ela em Coração Acelerado. Para compor o elenco, a emissora escala uma estrela de primeira grandeza: Susana Vieira, que interpretará uma dona de pousada na história.

Produzido pelos Estúdios Globo, com criação e texto de Paula Amaral e supervisão de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, o microdrama, lançado nesta segunda-feira (22) nos perfis da Globo nas redes sociais, acompanha uma aventura que começa a partir da decisão dos dois protagonistas de pegar a estrada de carro sem destino definido, para viver momentos a dois longe dos holofotes da mídia.

— Em Coração Acelerado, Ana Castela e Gael formam um casal muito carismático. Para a novelinha, desenvolvi uma narrativa com uma vilã, a Letícia (Duda Batsow), enfrentando a Ana, e criando uma situação em que o Gael precisasse salvá-la. A nossa vilã tem uma relação com o Gael, o que dá mais profundidade para o conflito — explica a autora Paula Amaral.

Desdobramento

Com 20 capítulos, o microdrama também ganha ganha contornos de tensão. Ana e Gael param em uma pousada de beira de estrada, e ela é reconhecida por Fábia (Susana Vieira), dona do estabelecimento, que chama a atenção de todos sobre a chegada da artista.

— A história de Onde Está a Boiadeira? se conecta diretamente com Coração Acelerado a partir da própria trajetória destes dois personagens já apresentada na novela. A novelinha retoma o desejo dos dois de estarem juntos, expandindo o arco da narrativa do casal. Além disso, a presença de personagens, como Talita e Tino, reforça essa continuidade. Assim, a novelinha funciona como um desdobramento desse universo, ampliando o que já foi visto em Coração Acelerado — explica o diretor Carlos Araújo.

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Não é um musical

Embora a protagonista seja a cantora, a trama está longe de ser um musical.