"Bailei na Curva" retorna ao Teatro do Bourbon Country para celebrar 43 anos nos palcos

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Montagem é criada por Júlio Conte e dirigida por Zé Adão Barbosa. Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Bailei na Curva volta ao palco do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, nos dias 2 e 3 de julho, às 20h, para celebrar 43 anos de trajetória.

Considerada a peça mais longeva do teatro gaúcho, a montagem segue emocionando plateias ao retratar, com sensibilidade e humor, os impactos da ditadura militar na vida de uma geração.

A trama

Criada por Júlio Conte e direção de Zé Adão Barbosa, Bailei na Curva acompanha a trajetória de sete crianças que vivem na mesma rua em abril de 1964, período que marca o início da ditadura militar no Brasil. A partir do olhar inocente dessas personagens, o espetáculo constrói um retrato ao mesmo tempo divertido e contundente de uma sociedade em transformação, revelando como acontecimentos políticos e sociais moldaram seus destinos ao longo das décadas.

Entre brincadeiras de infância, descobertas da adolescência e os desafios da vida adulta, o público acompanha o amadurecimento de uma geração que cresceu em meio às mudanças culturais, comportamentais e políticas da segunda metade do século 20.

A peça alterna momentos de humor, nostalgia e reflexão, evidenciando os contrastes entre diferentes escolhas de vida e as marcas deixadas pelos chamados anos de chumbo.

Serviço