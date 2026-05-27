Universo Alegria Porto Alegre tem data e local confirmados

O Universo Alegria Porto Alegre, um dos maiores festivais de música do sul do Brasil, já tem data e local confirmados: vai ocorrer no dia 19 de dezembro, na Arena do Grêmio, com promoção exclusiva da Rádio 92.
As atrações, normalmente estrelas ligadas ao sertanejo, pagode e piseiro, devem ser divulgadas em breve.
Em 26 de abril, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o evento celebrou 18 anos de trajetória, com as apresentações de Corpo e Alma, Rainha Musical, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Victor & Leo e Cê Tá Doido. Em 6 de dezembro do ano passado, o Universo recebeu cerca de 50 mil pessoas na Arena.
Pré-venda
Em 9 de junho, a partir das 10h, começa a pré-venda dos ingressos para o Universo Alegria no site baladapp.com.br, durante 24 horas ou enquanto restarem entradas.