Universo Alegria Porto Alegre tem data e local confirmados

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Edição de Esteio, que celebrou 18 anos do evento, ocorreu em abril. Universo Alegria / Divulgação

O Universo Alegria Porto Alegre, um dos maiores festivais de música do sul do Brasil, já tem data e local confirmados: vai ocorrer no dia 19 de dezembro, na Arena do Grêmio, com promoção exclusiva da Rádio 92.

As atrações, normalmente estrelas ligadas ao sertanejo, pagode e piseiro, devem ser divulgadas em breve.

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Em 26 de abril, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o evento celebrou 18 anos de trajetória, com as apresentações de Corpo e Alma, Rainha Musical, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Victor & Leo e Cê Tá Doido. Em 6 de dezembro do ano passado, o Universo recebeu cerca de 50 mil pessoas na Arena.

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