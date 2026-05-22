Thiaguinho traz novo show a Porto Alegre: "Bem Black nasceu para ser compartilhado"

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O 24º álbum da carreira do cantor celebra a potência da cultura preta. Divulgação / Divulgação

Ele entende de turnês bem-sucedidas. Thiaguinho, que tem Tardezinha e Sorte na conta de seus sucessos, agora, amplia o projeto Bem Black e confirma seis novas datas pelo país. A partir de agosto, o cantor leva o show inspirado em seu 24º álbum a Londrina, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte pela primeira vez, além de retornar a São Paulo e Rio de Janeiro com apresentações extras.

Na capital gaúcha, o artista se apresentará no dia 12 de setembro, mas o local do show ainda não foi divulgado pela produção do evento.

— O Bem Black nasceu para ser compartilhado. Cada cidade que entra nessa rota fortalece ainda mais esse encontro que estamos construindo com música e muito orgulho da nossa cultura — diz Thiaguinho.

Cultura preta

Segundo a assessoria de Thiaguinho, o 24º álbum da carreira do artista celebra a potência da cultura preta. O disco é um trabalho que mergulha na ancestralidade e na pluralidade da black music, não apenas como movimento musical, mas como expressão cultural e política que marcou a história da música.

A estreia da turnê ocorreu no Suhai Music Hall, em São Paulo. Depois, Thiaguinho desembarcou em Curitiba, no Complexo Durival de Britto. Em 16 de maio, durante o festival Samba Porto Alegre, Thiaguinho deu um gostinho de Bem Black aos gaúchos, mas a experiência completa será apresentada em setembro.

As novas datas