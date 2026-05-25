"Pra quem vê e se vê”: campanha reforça conexão dos gaúchos com a RBS TV

Rozeli da Silva é uma das protagonistas do filme publicitário. Roberto Hurtado / Especial

A RBS TV lançou, nesta segunda-feira (25), com exibição no Jornal do Almoço, uma campanha publicitária para reforçar sua relação de proximidade com os gaúchos. Ancorada no conceito “Pra quem vê e se vê na RBS TV”, a iniciativa é estrelada por histórias reais que foram retratadas nos programas de jornalismo, esporte e entretenimento.

Entre os protagonistas está Rozeli da Silva, fundadora da ONG Renascer da Esperança, na Restinga, em Porto Alegre, que esteve no Jornal do Almoço nesta segunda para destacar a campanha. Reconhecida pelo trabalho voltado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, Rozeli já participou de diferentes reportagens da programação local e, no ano passado, recebeu o prêmio Inspiração no Melhores do Ano, da Globo.

A campanha também traz os Hermanos Guedes, trio missioneiro que recentemente ganhou projeção nacional ao chegar à semifinal do reality Em Família com Eliana, da Globo. Com trajetória marcada pela valorização da música regional gaúcha, o grupo já participou das atrações de entretenimento da RBS TV.

No esporte, a estrela é Mariazinha, jovem skatista revelada pelo projeto Skate Borússia, de Osório, no Litoral Norte. A campeã gaúcha de Skateboarding Street AM em 2024 contou sua história no Globo Esporte RS e no Esporte Espetacular no ano passado.