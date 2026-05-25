"Jornal do Almoço" estreia quadro sobre transporte público nesta segunda-feira

Ler resumo

Jornalista vai conduzir a novidade no "JA". Pietro Oliveira / Arquivo Pessoal

O Jornal do Almoço, da RBS TV, estreia o quadro Nós na Linha nesta segunda-feira (25). Diariamente, o repórter Pietro Oliveira percorrerá trajetos de ônibus por Porto Alegre ou pela Região Metropolitana, mostrando os desafios urbanos, propondo soluções e contando histórias de quem utiliza o transporte público.

Na estreia, Pietro encontra dona Francelina Silva, 78 anos, e dois de seus filhos, que vivem na comunidade Bom Jesus, na Zona Leste. O repórter percorre de ônibus o trajeto que vai do Centro Histórico até a Zona Sul, caminho que a família faz frequentemente até o terreno onde está construindo a nova moradia com as próprias mãos.

Leia Mais Em "Celebripets", Pietro Oliveira conta sobre a adoção de Bonno

Como será

A atração conta com a edição do jornalista Eduardo Bertuol. Cada episódio traz uma história diferente, com a narrativa feita a partir de uma parada de ônibus e acompanhando o trajeto completo de ida e volta dos entrevistados.