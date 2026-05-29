Gaúcho Luiz Felipe Scolari estreia nova temporada de quadro no "Fantástico": "Gostaria que o nosso Brasil fosse hexacampeão"

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Felipão está com 77 anos. TV Globo / Divulgação

Com uma nova equipe de entrevistadores, o quadro Pode Perguntar volta ao Fantástico neste domingo (31). O primeiro convidado do dominical da Globo é o gaúcho Luiz Felipe Scolari, ex-técnico e ex-jogador da Seleção Brasileira que, hoje, é coordenador técnico do Grêmio.

No bate-papo, Felipão relembra momentos marcantes da carreira, fala sobre desafios profissionais, sua rotina como gaúcho, o relacionamento de seis décadas com a esposa e a relação com o pai.

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Felipão também revisita a conquista da Copa do Mundo de 2002, comenta os bastidores da derrota por 7 a 1, em 2014, e reflete sobre a importância das amizades em momentos difíceis.

— Temos que ter amigos. Quando a gente sofreu aquela derrota em 2014, nós assumimos integralmente, junto com todos que faziam parte da equipe. Precisamos ter pessoas ao nosso lado, que nos deem as mãos em todos os momentos — diz.

Ele ainda revela um desejo para o futuro: