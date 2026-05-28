Após anunciar gravidez, Alice Bastos Neves comenta o momento especial ao lado da família: "Felizes, honrados e gratos pela vida"

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Alice está à frente do "Globo Esporte RS" desde 2011. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Alice Bastos Neves, comunicadora do Grupo RBS e apresentadora do Globo Esporte RS desde 2011, na RBS TV, compartilhou recentemente com o público que vive um momento familiar especial: está à espera de seu segundo filho, fruto do casamento com Tiago Cirqueira, também jornalista do Grupo RBS. Ou seja, Martin, 11 anos, foi promovido a irmão mais velho!

— Estamos muito felizes com essa família que vai aumentar, a gente ainda está no comecinho dessa gestação, não sabemos se é menino ou menina, mas fizemos questão de já dividir com as pessoas, porque acreditamos muito que a boa energia que vem já está chegando nessa pessoinha que está aqui na minha barriga, porque alegria compartilhada é alegria que se multiplica. São os nossos valores — conta Alice, que completa:

— É uma família que aumenta, né, porque já somos eu, o Tiago e o Martin, que tem 11 anos, meu filho, que está absolutamente feliz, encantado com a chegada de um irmão.

Alice revela que a gestação tem nada de inesperada, viu? (não resisti ao trocadilho; a jornalista comanda o projeto Inesperadas, ao lado de Rodaika, na RBS TV o no YouTube). É algo muito aguardado pelo casal, que se surpreendeu com as manifestações de carinho que recebeu nas redes sociais após divulgar a boa notícia. Só no Instagram, a postagem conta com mais de 116 mil curtidas e 11 mil comentários (confira abaixo).

— Aos 41 anos, com a ajuda da ciência, chego a essa gravidez muito esperada, muito tentada, muito desejada. Então a gente só agradece. Quando decidimos compartilhar com as pessoas, imaginávamos que pudesse vir amor e carinho, mas superou as nossas expectativas absurdamente. E a gente está só sentindo uma gratidão enorme e tentando, de alguma forma, retribuir o carinho que está recebendo de todo lado e de todas as pessoas. Isso é muito bonito, nos deixa, de fato, felizes, honrados e gratos pela vida — celebra a mamãe de segunda viagem.

Contato afetivo com o público

Segundo Alice, a intenção é seguir dividindo com o público alguns detalhes da gravidez, porque seu contato com seguidores, telespectadores e ouvintes sempre foi próximo e afetivo.

— Aos poucos, a gente vai compartilhando um pouco mais dessa história. A gente, afinal, vive tão perto das pessoas, né? Eu, há muitos anos, trabalhando em TV aberta, muito próxima do público. O Tiago, menos, trabalha mais nos bastidores, mas, através das redes sociais, as pessoas enxergam na nossa família uma fonte de conexão, de troca, de inspiração. Então a gente também faz questão de compartilhar com o público, como forma de agradecer esse carinho. É um acompanhamento tão carinhoso que as pessoas têm com a gente, que só posso agradecer. E seguimos juntos nessa jornada tão bonita, que é trazer uma nova vida ao mundo — finaliza.