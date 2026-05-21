Anitta canta com Lisa e Rema música oficial da Copa do Mundo 2026: "Sou muito grata pela oportunidade"

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Lisa, Anitta e Rema são as vozes de "Goals". Divulgação / Divulgação

A Copa do Mundo 2026 já tem trilha sonora: Anitta, Lisa e Rema são as vozes do tema oficial do torneio em Goals. A faixa, lançada nesta quinta-feira (21) nas plataformas digitais, mistura o pop latino da brasileira, o K-pop da tailandesa e o afrobeat do nigeriano.

O lançamento integra o disco oficial da Copa, que reúne artistas de diferentes países. A canção chega também com um videoclipe protagonizado pelo trio de artistas.

— Minha conexão com a Copa do Mundo é muito afetiva. Sou brasileira, é claro que tenho memórias maravilhosas ligadas ao torneio. E é muito especial agora poder fazer parte dessa história, colaborando com Lisa e Rema em Goals! Sou muito grata pela oportunidade — conta Anitta.

Lembrando que a carioca é presença confirmada na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Anitta se apresentará ao lado de nomes como Katy Pery, Future e Tyla, além de Lisa e Rema, seus parceiros na nova faixa.

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