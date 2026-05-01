Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Sucesso nos EUA
Notícia

Alma Gaudéria é atração em inauguração de piquete tradicionalista nos Estados Unidos

Grupo é destaque na cena musical gaúcha desde 2007

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS