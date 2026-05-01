Alma Gaudéria é atração em inauguração de piquete tradicionalista nos Estados Unidos

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Turma do Alma Gaudéria faz shows na Flórida e em New Hampshire. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Prestes a completar 20 anos de estrada, o grupo nativista Alma Gaudéria está, pela quarta vez, se apresentando nos Estados Unidos.

Em 25 de abril, a turma foi a atração da Festa do Churrasco & Chimarrão no CTG Rancho Minha Terra, em Orlando, Flórida. E o cardápio, claro, agradou aos gaudérios: costela assada no fogo de chão. O CTG, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos, foi fundado em 2017 por uma gauchada apaixonada pelas nossas tradições.

— Tem uma gauchada aqui, né? Eles foram fundando CTGs e, hoje, essas entidades trazem gente do Brasil inteiro — conta Fernando Espíndola, vocalista da banda:

— Para ter uma ideia, o assador oficial dos eventos é um português, que mora nos Estados Unidos, mas é gaúcho de alma e coração. Ele anda até pilchado.

Novo piquete

Em 2025, o Alma esteve em Orlando, na Flórida, no festival organizado pela Confederação Norte-Americana de Tradicionalismo Gaúcho, levando mais uma vez as tradições gaúchas para terras norte-americanas. O grupo ainda gravou um audiovisual nos Estados Unidos, que está disponível no canal no YouTube da banda gaúcha.

O próximo passo da banda, que fica até o começo de maio nos Estados Unidos, é em New Hampshire, onde será inaugurado mais um piquete tradicionalista.