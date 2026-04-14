Trama com Alinne Moraes, Paolla Oliveira e gaúcho Rafael Cardoso volta ao ar na "Edição Especial"

Ler resumo

Em "Além do Tempo", Lívia (Alinne Moraes), Felipe (Rafael Cardoso) e Melissa (Paolla Oliveira) na segunda fase. ESTEVAM AVELLAR / TV Globo/Divulgação

Além do Tempo, de Elizabeth Jhin, será reexibida a partir do dia 27 de abril, na Edição Especial. A novela foi ao ar originalmente em 2015 e tratou de reencarnação na Globo. Os personagens principais são interpretados por Alinne Moraes (Lívia), o gaúcho Rafael Cardoso (Felipe) e Paolla Oliveira (Melissa).

Dividida em duas fases completas, com início, meio e fim, a trama rompeu com estruturas tradicionais ao apostar em nesse formato. A ambientação de época da primeira fase, o reposicionamento dos personagens após mais de um século e a espiritualidade como eixo dramático organizam a narrativa e conduzem os desdobramentos.

Leia Mais Elizabeth Jhin e a abordagem espírita na teledramaturgia

Primeira fase

A saga do casal Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), em que amor e perdão se reencontram através da reencarnação, conduz a história.

Ambientada inicialmente no século 19, na fictícia Campobello, região do sul do Brasil conhecida pelo cultivo de uvas e pela forte colonização italiana, a primeira fase apresenta Emília (Ana Beatriz Nogueira), dona da taberna local, que esconde um passado marcado por segredos. Temendo o futuro de Lívia, sua filha, ela a coloca em um convento ainda nova.

Leia Mais Farroupilha e Garibaldi lançam roteiros com locações de filmes, novelas e séries

Mas é a notícia da volta da família da poderosa Condessa Vitória Castellini (Irene Ravache) para a cidade que deixa a mãe de Lívia apreensiva e ainda mais ansiosa pelos votos perpétuos da filha.

O retorno da família Castellini traz também Felipe, viúvo e sobrinho-neto de Vitória, por quem Lívia acaba se apaixonando. Pai de Alex (Kadu Schons), ele está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), mas fica encantado por Lívia ao salvá-la de um acidente. O romance se desenvolve em meio a disputas familiares, desigualdades sociais e decisões irreversíveis, culminando em um desfecho marcante que encerra a primeira fase e estabelece as bases conceituais do trecho seguinte.

Segunda fase

Cerca de 150 anos depois, na etapa contemporânea da trama, os personagens retornam com os mesmos nomes e vínculos reconfigurados, inseridos em novas realidades e com personalidades distintas das do século 19. Lívia é uma enóloga e herdeira de uma grande empresa do setor de vinhos, enquanto Felipe administra uma pequena vinícola em Belarrosa, cidade fictícia do Sul e cenário central dessa nova fase. O reencontro entre os dois, marcado por uma conexão imediata, reorganiza afetos e conflitos, aprofundando o enredo ao integrar temas como karma e destino.