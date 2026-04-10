Terceira temporada do "Estrelas da Casa" terá novo formato

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Ana Clara segue no comando da atração. Globo / Divulgação

O reality musical da Globo tem um novo nome: Estrelas da Casa. A terceira temporada do programa, sob o comando de Ana Clara, chega com a proposta de formar grupos musicais.

Cantores de diferentes estilos poderão se inscrever para mostrar seu talento e viver a experiência de integrar um grupo. As inscrições são individuais e estão abertas no Gshow.

Desta vez, o público acompanhará de perto todo o processo de criação, desenvolvimento e lançamento de grupos musicais, acompanhando os artistas em sua jornada de formação.