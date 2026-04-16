Sob o comando de Brunna Colossi, "Que Amor É Esse?" estreia neste sábado na RBS TV

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Programa especial terá quatro episódios. Gabrielle Pires / rbs tv

A RBS TV estreia neste sábado (18) o novo programa de entretenimento Que Amor É Esse?, comandado por Brunna Colossi.

Grávida da primeira filha, Maria Cecília, a apresentadora compartilha sua experiência enquanto mãe de primeira viagem com o público na atração especial sobre maternidade. Combinando histórias de diferentes famílias e dicas de especialistas, a primeira temporada terá quatro episódios, que serão exibidos semanalmente logo após o Baita Sábado.

— Apresentar o Que Amor É Esse? tem um significado muito especial para mim, porque vou dividir a fase mais intensa e transformadora da minha vida. Estou me vendo e me reconhecendo nessa nova versão: a de mãe. Uma caminhada cheia de descobertas, emoções e aprendizados. A cada episódio, eu também aprendo com histórias reais, com mulheres incríveis e com esse sentimento tão profundo que nasce antes mesmo do encontro: o amor pelos nossos filhos — diz Brunna.

Temas

A atração irá abordar temas como adoção, fertilização in vitro e história de famílias que esperaram anos para realizar o sonho da gestação. Na estreia, o episódio é conduzido pela história de Méry, que deu à luz em meio à maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em 2024. A narrativa abre espaço para uma conversa sobre resiliência, desafios e inseguranças da maternidade.

Quadros