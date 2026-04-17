Saiba qual é a música mais tocada de Roberto Carlos, que completa 85 anos neste final de semana

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Roberto Carlos celebra 85 em 19 de abril. Porthus Junior / Agencia RBS

Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19). Com um repertório romântico e ainda lotando shows por onde passa, o Rei segue presente na memória afetiva dos público.

Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), o cantor possui 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados da instituição.

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O estudo do Ecad aponta que É Preciso Saber Viver, parceria com Erasmo Carlos (1941 — 2022), lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. A canção foi lançada originalmente em 1968 pelo duo Os Vips, relançada pelo Rei em 1974 e ganhou novo impulso e novo público com a versão, em 1998, dos Titãs.

Top 3

Na sequência das composições mais tocadas de Roberto aparecem Além do Horizonte, outra parceria com Erasmo, e Como É Grande o Meu Amor por Você, composição solo. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações. Já entre os intérpretes que mais gravaram as músicas de Roberto Carlos, estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo (1936 — 2021).